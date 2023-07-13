Представлен обновлённый Land Rover Defender 130 от Himalaya 4x4

Компания Himalaya 4x4 обновила и улучшила почти каждую деталь внедорожника Land Rover Defender 130, который оснащен новым турбодизельным двигателем Cummins 2.8. Он позволяет выдавать больше мощности и крутящего момента, чем оригинальный мотор. Кроме того, Himalaya 4x4 установила специальную четырехрычажную подвеску, тормоза Brembo и оси Dynatrac спереди и сзади, чтобы полностью изменить поведение внедорожника на дороге, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Ни одна серьезная модернизация подвески не будет полной без установки дифференциалов повышенного трения как спереди, так и сзади, что было сделано и в данном случае. Установлены 18-дюймовые колеса Black Rhino с шинами BF Goodrich. Сбоку есть выдвижные подножки с электроприводом.

Автомобиль получил нестандартные расширители арок как спереди, так и сзади. Также в глаза бросается новый передний бампер с лебедкой. Салон претерпел множество изменений. Он обтянут двухцветной коричнево-белой кожей..

Данный модифицированный Land Rover Defender 130 оснащен новой аудиосистемой JL Audio и современной климатической системой.

"Наш новый внедорожник Himalaya 4х4 130 идеально воплощает в себе возможности нашей производственной команды, - сказал президент Himalaya 4х4 Грег Шондел. - Мы объединили лучшее из лучшего с точки зрения двигателя, подвески, торможения и управляемости, чтобы создать идеальную летнюю машину".