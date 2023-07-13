По данным японских источников Toyota задумала выпустить очень мощную версию спорткара Toyota Supra - таким образом компания хочет отметить закат бензиновой эры, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Новой Toyota Supra GRMN приписывают 3,0-литровый битурбированный бензиновый мотор мощностью 543 л.с. от BMW M4 CSL.

Вместе с новым мотором Supra получит иную подвеску с уменьшенным клиренсом, увеличенные тормоза, доработанную систему управления и, вероятно, будут предприняты какие-то меры по снижению веса. Наконец, будет свой расширенный аэродинамический пакет с новыми бамперами и антикрылом. Когда выйдет Super Supra - не сообщается.