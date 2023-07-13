https://news.day.az/autonews/1580907.html Toyota задумала выпустить очень мощную версию спорткара Toyota Supra
Toyota задумала выпустить очень мощную версию спорткара Toyota Supra
По данным японских источников Toyota задумала выпустить очень мощную версию спорткара Toyota Supra - таким образом компания хочет отметить закат бензиновой эры, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.
Новой Toyota Supra GRMN приписывают 3,0-литровый битурбированный бензиновый мотор мощностью 543 л.с. от BMW M4 CSL.
Вместе с новым мотором Supra получит иную подвеску с уменьшенным клиренсом, увеличенные тормоза, доработанную систему управления и, вероятно, будут предприняты какие-то меры по снижению веса. Наконец, будет свой расширенный аэродинамический пакет с новыми бамперами и антикрылом. Когда выйдет Super Supra - не сообщается.
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