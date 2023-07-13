Geely представила седан Emgrand L HiP

Geely сегодня официально представила седан Emgrand L HiP. Это среднеразмерная модель, которая за счет гибридной силовой установки демонстрирует хорошую топливную экономичностью: запас хода на баке бензина - 1300 км, расход - всего 3,8 л на 100 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В состав силовой установки вошел бензиновой мотор объемом 1,5 л, два (!) электромотора и 3-ступенчатя трансмиссия DHT. Суммарная мощность всех элементов силовой установки - 246 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 15,5 кВтч, на чистом электричестве автомобиль может проехать до 100 км.

Габариты Geely Emgrand L HiP - 4735 x 1815 x 1495 мм, колесная база - 2700 мм.

В оснащении - цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, ряд систем помощи водителю.