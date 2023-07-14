Владельцы Ford могут получить возможность управлять машиной стоя

Ford придумал, как водителям управлять внедорожниками стоя. Документ, обнаруженный в базе Ведомства США по патентам и товарным знакам, предполагает езду за рулем в разных позах - в том числе стоя и свесившись наружу. Элементы управления размещены на рамке лобового стекла: таким образом водитель сможет обозревать ближайшие окрестности, попав в непростое положение на бездорожье, и при этом продолжать вести машину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, у автомобиля не должно быть крыши - так что, вероятно, речь идет о внедорожнике Bronco. В документе предусматривается возможность стоять на коленях и даже перегибаться через борт автомобиля. То есть, в теории элементы управления могут быть перенесены с лобового стекла на другие места, чтобы водителю было удобнее преодолевать сложные препятствия.

Вторая часть патента описывает систему, которая определит, что человек находится в "зоне вождения". Предполагается, что благодаря ей электроника не будет отключать важные функции, не обнаружив водителя на сиденье. Для этого предлагается использовать весь арсенал датчиков - от радара и лидара до камеры и функции Phone As A Key, позволяющей применять смартфон в качестве ключа.

Оговорены и ограничения. В целях безопасности новый функционал будет доступен в определенных режимах езды и только на низких скоростях.

Далеко не факт, что смелая разработка будет претворена в жизнь в обозримом будущем. Ford, как и многие другие производители, регулярно защищает патентами различные идеи, до которых массовый автопром пока не дошел. К примеру, в апреле компания получила патент на технологию, которая избавит водителей от необходимости вызывать эвакуатор при севшем аккумуляторе: проблему решат дроны, которые смогут прилететь в нужное место и подзарядить его.