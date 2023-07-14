Chery запустила производство нового кроссовера eQ7

Компания Chery начала выпуск электрических кроссоверов eQ7, продажи автомобилей в Китае стартуют в конце этого года по цене от 150 тыс. юаней (около 1,9 млн рублей). Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал carnewschina.com.

Chery eQ7 стала первой моделью, построенной на новой платформе с широким использованием алюминия. Длина кроссовера составляет 4675 мм при колесной базе 2830 мм. Новинка приводится в движение электромотором мощностью 211 л.с., максимальная скорость составляет 180 км/ч. На одном заряде паркетник способен проехать до 512 км.

В салоне eQ7 установлен блок, объединяющий виртуальную приборную панель и дисплей мультимедиа, а также атмосферная подсветка с 64 цветами, система фильтрации воздуха, сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией. Водителю будут доступны около 20 функций помощи при вождении.