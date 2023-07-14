Брутальный рамный внедорожник Ineos Grenadier превратился в пикап

Компания Ineos представила рамный пикап Quartermaster с моторами BMW. Его также назвали с отсылкой к военной должности - Quartermaster (Квартирмейстер), как и пятидверного собрата, от которого он отличается форм-фактором и габаритами. Оснащение аналогичное, как и техническая составляющая: Quartermaster предлагают c бензиновой и дизельной "шестерками" BMW. Прием заказов в Великобритании уже открыт, цена - от 66 200 фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

У Quartermaster стальная рама лестничного типа и кузов из алюминия, стали и композитов. Ему на 305 миллиметров растянули колесную базу (до 3227 миллиметров) по сравнению с Grenadier, а общая длина увеличилась на 545 миллиметров до 5440 миллиметров. Длина грузовой платформы составляет 1564 миллиметра, что позволяет уместить стандартную европалету. Откидной борт платформы выдерживает до 225 килограммов веса.

Спереди и сзади пикап оснащен неразрезными мостами Carraro, подвешенными на пяти рычагах. На бездорожье помогают ходы подвесок, превышающие 600 миллиметров, и 264-миллиметровый клиренс. Глубина преодолеваемого брода - 800 миллиметров.

В гамме двигателей - те же "шестерки" BMW, что и у Grenadier. Бензиновый агрегат выдает 286 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, дизельный - 249 сил и 550 Нм. "Механика" здесь не предусмотрена: машина укомплектована восьмидиапазонным автоматом ZF. Полный привод с блокировкой межосевого дифференциала стандартный, за доплату предложат принудительные блокировки межколесных дифференциалов.

Как и Grenadier, Quartermaster можно будет дооснастить с учетом личных пожеланий. Сборка налажена во французском Амбахе, а продажи стартуют с Великобритании. Позже пикап появится и на других рынках.