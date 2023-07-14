Renault показала новый Scenic

Опубликованы первые фотографии нового Renault Scenic. В прошлом году французская марка отправила в отставку одноименный компактвэн, пользовавшийся популярностью на рубеже веков. Однако попрощаться с именем Scenic она не решилась: стало известно, что модель сменит поколение и превратится в электрический кроссовер на платформе CMF-EV, которая лежит в основе батарейного Megane и Nissan Ariya. Новый Renault Scenic с приставкой E-Tech Electric должен дебютировать в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В 2022 году Renault представила новаторский концепт Scenic Vision, призванный предвосхитить пятое поколение Scenic. Автомобиль, который французская марка характеризует как "семейную машину завтрашнего дня", будет соперничать с Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Премьера состоится на сентябрьской выставке IAA Mobility в Мюнхене, а до этого Renault приглашает рассмотреть закамуфлированную новинку, которая переняла многое у шоу-кара - например, общие пропорции и форму оптики. "Товарный" кроссовер, однако, получит более толстые оконные стойки и традиционные зеркала заднего вида вместо камер. Расположение утопленных ручек сигнализирует об отказе от задних дверей, открывающихся против хода движения.

Размеры кроссовера не раскрыты. Концепт-кар в длину достигает 4490 миллиметров, в ширину - 1900 миллиметров, а в высоту - 1590 миллиметров при колесной базе 2835 миллиметров. То есть, при совпадении габаритов серийный Scenic будет чуть короче Volskwagen Tiguan при большем расстоянии между осями.

Платформа CMF-EV допускает полный привод, однако такое исполнение необязательно будет у Scenic. Концепт же был первым водородным кроссовером Renault с электромотором мощностью 217 лошадиных сил (160 киловатт), батареей емкостью 40 киловатт-часов и топливными ячейками. Этот вариант для "товарного" Scenic еще менее вероятен: он будет обычным электромобилем, так как запустить водородную установку в производство Renault сможет не раньше следующего десятилетия.