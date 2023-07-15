Продажи Mitsubishi рухнули

Mitsubishi Motors приостановила свою деятельность в Китае на неопределённый срок и начала сокращать штат после нескольких лет плохих продаж на рынке, который быстро переходит на электромобили. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Автопроизводитель заявил, что переход Китая с бензиновых автомобилей на более чистые транспортные средства ударил по его существующему модельному ряду, и продажи резко упали.

"В последние несколько месяцев руководство и акционеры старались изо всех сил, но из-за рыночных условий с большим нежеланием и сожалением мы должны воспользоваться возможностью перейти на автомобили с новой энергией. Компания возродится, пройдя через испытания и невзгоды", - говорится в заявлении Mitsubishi Motors.

Представитель местного партнёра Mitsubishi, Guangzhou Automobile Group, подтвердил информацию. Оба автопроизводителя заявили, что стороны работали над "оптимизацией структуры сотрудников" и сделают всё возможное, чтобы гарантировать законные права пострадавших сотрудников.

Mitsubishi повторила судьбу других японских автопроизводителей, которые не спешили предлагать электрические модели и уступили долю рынка конкурентам, таким как Tesla и BYD. Продажи Honda и Nissan в Китае падают уже как минимум два года, а поставки Toyota в прошлом году сократились впервые за десятилетие.

Решение о прекращении деятельности Mitsubishi в Китае было принято после того, как в марте было приостановлено производство на заводе Чанша в провинции Хунань.

В 2019 году компания продала в Китае 134 500 машин, а в 2022 году продажи составили 34 575 автомобилей. В январе этот показатель сократился до 1530 машин, а в апреле - до нуля.