Chery анонсировал полноприводную версию Tiggo 7 Pro Max

Китайская компания Chery начнет в России продажи полноприводных версий кроссовера Tiggo 7 Pro Max, говорится в поступившем в Autonews пресс-релизе. Цены пока не объявлены, передает Day.Az.



Система полного привода для автомобиля была разработана вместе с немецкой компанией ZF Friedrichshafen AG. Система полного привода имеет шесть режимов движения: "Эко", "Комфорт", "Спорт", "Снег", "Грунт", "4x4", а также позволяет преодолевать подъемы с максимальным уклоном в 45%.



Кроме того, новинка получит новый 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и 275 Н·м крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 10,2 с. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,7 л на 100 км, в городском - 10,2, а в загородном - 6,2.

В оснащение автомобиля войдет система контроля полосы, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, контроль слепых зон, полный "зимний" пакет, включая обогрев форсунок и функции автоотпотевания и обогрева лобового стекла.