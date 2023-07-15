BMW iX1 превратили в новый арт-кар

Немецкий художник превратил электрический кроссовер BMW iX1 в новый арт-кар. В июне 2022 года состоялась премьера нового поколения компактного кроссовера BMW X1, который впервые в истории получил электрическую версию BMW iX1. Именно эту модификацию компания решила использовать в качестве нового арт-кара, созданного в честь долгосрочного партнёрства с музеем Штеделя - одним из самых известных и старейших музейных фондов в Германии. Автором проекта стал современный немецкий художник Марк Бранденбург, который представил свой взгляд на автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Вместе с заместителем директора по современному искусству в Музее Штеделя Свеньей Гроссер Марк Бранденбург объяснил, что он воплотил в металле своё видение аспектов времени, пространства и скорости, которые легли в основу дизайна для необычного арт-кара.

"Дизайн BMW iX1, созданный Марком Бранденбургом, является идеальным началом для нового долгосрочного сотрудничества, которое приведет к ещё большему количеству вдохновляющих встреч с художниками в формате Städel Invites", - заявила член правления BMW AG Илка Хорстмайер.

Арт-кар BMW iX1 отдаёт дань уважения выставке Hirnsturm II, проходившей с 28 октября 2021 года по 30 января 2022 года, когда в музее Штеделя было представлено около 130 рисунков и видеоработы Марка Бранденбурга.