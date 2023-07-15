Ford показал первый в истории Mustang для бездорожья

Компания Ford представила первый в истории раллийный Mustang для бездорожья. Эпоха Ford Mustang как чистокровного спорткара закончилась в XXI веке, когда американский автопроизводитель решил использовать легендарное имя для расширения семейства культовой модели до электрического кроссовера. Новый Ford Mustang Mach-E стал первым в истории представителем "Мустангов", адаптированным для бездорожья - покорителем пересечённой местности стал новый Ford Mustang Mach-E в исполнении Rally. Премьеру необычного электрокара приурочили к Фестивалю скорости в Гудвуде, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внедорожный раллийный кроссовер на трассу для показательных заездов выведет пилот заводской команды M-Sport Ford WRT эстонец Отт Тянак, выступающий в чемпионате мира по классическому ралли WRC на Ford Puma Rally1.

Характеристики нового Mustang Mach-E Rally не раскрыты. Судя по изображениям, помимо ливреи в духе автомобильного камуфляжа, кроссовер получил развитое антикрыло, новые колёса в раллийном стиле, а также дополнительную оптику и выставленные напоказ буксирные проушины.

В салоне изменения свелись к особому декору сидений. Обещано, что новый Ford Mustang Mach-E Rally станет серийной моделью и поступит в продажу в США уже осенью 2023 года. Детальная информация о новинке, включая стоимость, будет раскрыта ближе к выходу электромобиля на рынок.