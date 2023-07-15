Brabus превратил Mercedes-AMG SL 63 в лимитированный суперкар

Компания Brabus превратила Mercedes-AMG SL 63 в лимитированный суперкар в честь Бушманна. Ателье славится своими сверхмощными автомобилями и эксклюзивными проектами на базе различных моделей Mercedes-AMG. Новейший родстер Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ на сей раз превратили в лимитированный суперкар Brabus 750 Bodo Buschmann Edition, призванный отдать дань уважения сооснователю компании Бодо Бушманну. Для столь знакового автомобиля предусмотрели масштабную программу доработок, которую бы по достоинству оценил партнёр Клауса Бракманна, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автомобиль получил аэродинамический обвес из углеволокна. Детали, помимо придания родстеру агрессивного облика, улучшают аэродинамику, снижая подъёмную силу на передней оси на высокой скорости. Дополняют экстерьер 21- и 22-дюймовые кованые диски Brabus Monoblock II Evo Platinum Edition, выполненные в стиле оригинальных Brabus Monoblock II эпохи 1980-х годов. Поскольку Бодо Бушманн в личных автомобилях отдавал предпочтение чёрному цвету, именной проект выполнен в этом же стиле.

Кузов сочетается с чёрным салоном, обитым кожей с фирменной прострочкой Brabus R-Sport. Дополняет отделку тиснение Heritage, представляющее собой паттерн из числа 77 (в честь 1977 года, когда было основано ателье) на боковых валиках сидений, по сторонам центральной консоли и солнцезащитных козырьках, а также памятные таблички с обозначением модели и номера конкретного экземпляра.

Подвеска со спортивными пружинами занижает дорожный просвет на 25 миллиметров. За счёт фирменного блока управления и новых турбин отдача 4,0-литрового V8 увеличивается до 750 лошадиных сил, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость 315 километров в час. Тираж Brabus 750 Bodo Buschmann Edition составит 25 экземпляров, все из которых получат одинаковое оформление и будут отличаться лишь порядковым номером машины. Стоимость эксклюзивного родстера не называется.