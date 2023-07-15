Определился самый быстрый автомобиль с прицепом

Британский кроссовер Bentley Bentayga стал самым быстрым автомобилем с прицепом. Весной 2022 года состоялась премьера новой модификации Bentley Bentayga - премиальный кроссовер получил удлинённое исполнение Extended Wheelbase. Автомобиль стал одним из самых просторных и роскошных в своём классе, но этого марке показалось мало. На домашнем для себя Фестивале скорости в Гудвуде Bentley решила установить рекорд знаменитой гонки по подъёму на холм и отправила для этого Bentayga EWB на трассу, причём в связке с гружёным соломой прицепом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в гонке участвовал автомобиль на 100% возобновляемом биотопливе второго поколения. В отличие от топлива первого поколения, которое производится из продовольственных культур, выращенных на пахотных землях, биотопливо второго поколения использует отходы, в том числе сельского и лесного хозяйства, и побочные продукты пищевой промышленности.

Производимое топливо является на 100% возобновляемым и обеспечивает снижение выбросов CO2 примерно на 85% по сравнению с обычным бензином. Для кроссовера использовали топливо, полученное из соломы сельскохозяйственных отходов. Эту же солому использовали в качестве балласта - 2,5 тонны соломы были закреплены на специально подготовленном прицепе Ifor Williams.

Для прицепа потребовались лишь лёгкие модификации, в том числе болтовая рама для фиксации груза соломы и повышенное давление в шинах. Стабильность и характеристики сцепки проверялись трижды, как на трассе Anglesey Circuit, так и на полигоне MIRA. Из соображений безопасности заезд был завершен до начала Фестиваля скорости в Гудвуде, а это означает, что рекордное время 1 минута 21 секунды не является официальным. Но это не помешало Bentley выставить необычный гоночный "болид" на своём фирменном стенде.