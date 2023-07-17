Японская компания Mazda выпустит свой первый электромобиль в 2027 году, сообщает информационное агентство "Киодо Цусин", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом заявил генеральный директор компании Масахиро Моро. По его словам, с 2028 года Mazda намерена планомерно увеличивать объемы производства электромобилей. Кроме того, компания планирует осуществлять разработку систем управления для электромобилей вместе с автоконцерном Toyota.

Моро также заявил, что Mazda активизирует свои усилия по электрификации Китая, крупнейшего автомобильного рынка в мире, сделав ставку на то, что переход на электромобили в Китае будет происходить быстрыми темпами.