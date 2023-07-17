У Toyota проблемы с колесами

Из-за утечки воды на заводе, производящем цепи, которые удерживают запасные колеса под Toyota Tundra и Sequoia 2023 модельного года, эти автомобили могут потерять запасные колеса, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Причина заключается в плохой сварке цепей. В отзывную кампанию включены около 1398 машин (768 Toyota Tundra, а также 181 гибридов Tundra и 449 Sequoia).

Toyota впервые получила сообщения о проблеме в июне. На тот момент стало известно, что четыре автомобиля на ее производственных предприятиях потеряли запасное колесо из-за разрыва цепи. Сообщается, что поломка может произойти в любой момент.

Toyota обнаружила, что неисправные цепи были произведены в декабре 2022 года. Тогда же произошла утечка воды на территории завода, где сваривались цепи. Вода затопила сверенные звенья. В итоге прочность соединений оказалась ниже допустимой.

В ходе испытаний Toyota обнаружила, что цепи, произведенные в тот период, не обладают необходимой прочностью на растяжение и могут сломаться.