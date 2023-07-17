«Китайский Гелендваген» получил необычный логотип

Недавно бренд Fang Cheng Bao, основанный BYD, официально представил свой логотип. Теперь же магазин Fang Cheng Bao открылся в Китае. В нём будет продаваться Leopard 5 - первый автомобиль бренда, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Название этого бренда переводится как "Формула леопарда". Также в компании Fang Cheng Bao заявили логотип отображает "Силу леопарда". К характеристикам автомобилей бренда относятся мощность, безопасность, быстрота, индивидуальность и эстетика.

Первый магазин Fang Cheng Bao уже получил вывеску с логотипом бренда. Продажи первой модели начнутся в ближайшее время.

Длина Fang Cheng Bao Leopard 5 достигает 5 метров при колёсной базе 2,8 метра. Это будет полноприводный гибридный внедорожник мощностью 680 л.с. с запасом хода 1200 км (CLTC). Он будет оснащён адаптивной подвеской DiSus-P. Leopard 5 построен на гибридной платформе DM-o, он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды. Внедорожник SF будет конкурировать с Mercedes-Benz G-класса в Китае и, скорее всего, с Mercedes-Benz EQG, если BYD позже выпустит полностью электрическую версию.

Внутри Fang Cheng Bao Leopard 5 получил огромный парящий экран для водителя, ещё один экран для переднего пассажира и набор физических кнопок на центральном тоннеле. Этот автомобиль также оснащён проекционным дисплеем.