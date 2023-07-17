Цена нового Geely Atlas L оказалась очень дешевой

Geely вывела на домашний рынок новую версию кроссовера Boyue Cool (он же Atlas L) - она называется Zhilian+. Главное отличие ее от других версий - улучшенное оснащение для версии с 1,5-литровым мотором: автомобиль получил электрорегулировку водительского сиденья в 6 направлениях, складывающиеся при помощи электропривода зеркала заднего вида и систему кругового обзора на 540°. Цена Geely Boyue Cool Zhilian+ - всего 15,3 тыс. долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Габариты Geely Boyue Cool составляют 4510 х 1865 х 1650 мм, колесная база - 2701 мм. Автомобиль можно заказать в одном из четырех цветов. Но какой будет цветовая палитра на международном рынке - неизвестно.

В салоне - медиасистема с большим экраном диагональю 13,2 дюйма и разрешением 2К, цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, SoC Snapdragon 8155 в составе информационно-развлекательной системы. Мощность турбированного 1,5-литрового мотора составляет 180 л.с., до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,9 с.