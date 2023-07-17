Уникальный «пляжный» Ferrari выставили на продажу

Эксклюзивный "пляжный" Ferrari 365 GTB/4 Beach Car появился в продаже. Пляжные машины, имеющие открытый верх и максимально простой кузов, обычно создавались на базе бюджетного Fiat 500 первого поколения и, пожалуй, самой узнаваемой моделью такого типа является Fiat Jolly. Но когда речь идёт о богатейших людях мира, такого скромного варианта им явно недостаточно. Именно поэтому в середине 1970-х годов был построен уникальный Ferrari 365 GTB/4 Beach Car, позволяющий его владельцу даже в наши дни почувствовать себя эмиром Катара, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Шейх Халифа бин Хамад аль Тани счёл Fiat слишком простым для себя, поэтому заказал швейцарскому продавцу роскошных автомобилей Вилли Фелберу уникальный проект пляжного автомобиля на базе Ferrari. Для создания модели был приглашён известный кузовщик Джованни Микелотти из Турина.

В итоге на базе Ferrari 365 GTC/4 за три месяца был разработан и построен автомобиль с элегантным открытым кузовом, лишённым крыши и дверей. Однако суперкар в цвете Light Metallic Blu с салоном из джинсовой ткани так и не был передан заказчику, поскольку топливный кризис ударил по состоянию шейха и вынудил его отказаться от заказа.

Автомобиль демонстрировался на автосалоне в Женеве 1976 года, сменил нескольких владельцев и сейчас, уже с новым синим кожаным салоном, выставлен на торги MonacoCarAuctions в Монако. За сколько планируют продать уникальный суперкар на базе Ferrari 1972 года с пробегом чуть более 6,5 тысяч километров, не сообщается.