Volkswagen готовится к тяжёлым временам

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер предупредил о трудных временах для немецкого автопроизводителя, заявив, что сегодня на кону стоит буквально всё, передает Day.Az со ссылкой на autocar.

Во время онлайн-встречи на этой неделе Томас Шефер изложил более чем 2000 старшим менеджерам масштаб и серьезность проблем, стоящих перед Volkswagen.

Томас Шефер призвал к немедленному сокращению расходов: "Мы допускаем слишком высокие затраты во многих областях". Это может поставить под угрозу финансовую стабильность Volkswagen.

Он заявил, что затраты нужно не просто сокращать, но делать это как можно скорее и эффективнее. Кроме того, он назвал многие внутренние процессы в компании медленными и негибкими.

Шефер заявил, что следующие недели и месяцы для Volkswagen будут "очень тяжелыми", и призвал своих менеджеров добиваться "маленьких побед".