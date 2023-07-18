Mazda представит новый электрокар

Mazda представит новый электромобиль в 2027 году, сообщает издание Kyodo. По словам генерального директора компании Масахиро Моро, с этого года японский автопроизводитель начнет выпускать "одну электрическую модель за другой", чтобы нагнать конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

У Mazda уже есть один электромобиль - кроссовер MX-30. Однако эта модель изначально создавалась в качестве гибрида и только потом получила полностью электрическую силовую установку с очень маленьким запасом хода в 200 км на одной зарядке.

Новый электрокар Mazda гибридной установки не получит, тем самым он станет первой моделью бренда, не имеющей модификации с ДВС.

По словам Моро, разработкой систем управления для электромобилей Mazda будет заниматься совместно с Toyota. Кроме того, компания с 2028 года начнет серьезно наращивать производство электрокаров в первую очередь для рынка Китая, где электрификация идет наиболее быстрыми темпами. Выпускать их планируется на совместном производстве Changan-Mazda.