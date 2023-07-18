Первый серийный электропикап Cybertruck сошел с конвейера завода

С конвейера завода Tesla в Остине (штат Техас, США) сошел первый серийный электропикап Cybertruck. Фотография с автомобилем, стоящим в окружении сотрудников предприятия, появилась в официальном Twitter американской компании, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Ранее старт производства Tesla Cybertruck неоднократно переносился. Изначально его планировали на 2019 год, но затем он откладывался на 2022-й и середину 2023 года. При этом массовый выпуск теперь и вовсе перенесен на 2024 год - сейчас, по всей видимости, речь идет лишь о штучных экземплярах новинки.

Дизайн электрического пикапа выполнен в стиле киберпанк, а его кузов, как заявлял глава Tesla Илон Маск, изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, способной выдержать попадание пули 9-мм калибра. Стекла автомобиля тоже бронированные.

Выпускать и продавать Cybertruck планируется в трех версиях, каждая из которых получит автопилот, автопарковщик и полный привод. В самой доступной из них он будет оснащаться одним электромотором, в "средней" - двумя, а в топовой - тремя. Запас хода в зависимости от исполнения должен составить порядка 400, 500 и 800 километров, а самый быстрый и дорогой вариант модели сможет разгоняться до 60 миль в час (96,6 км/ч) менее чем за 2,9 секунды.