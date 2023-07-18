Представлен совершенно новый Hyundai Santa Fe

Впервые с 2018 года Hyundai Santa Fe проходит через существенный редизайн. Новая модель отличается рубленными формами и теперь напоминает Land Rover, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Автомобиль оснащен новыми Н-образными фарами и фонарями, а также более премиальным внешним видом. По словам Hyundai, новый Hyundai Santa Fe оптимизирован для любителей активного образа жизни.

Hyundai Santa Fe пятого поколения будет полностью представлен в августе. На данный момент автопроизводитель раскрыл часть детали и показал новый дизайн кроссовера, который получит 21-дюймовые колеса.

Кроссовер пятого поколения имеет большую колесную базу и широкую заднюю дверь, предлагая владельцам много грузового пространства. Точный объём не раскрыт, но полностью сложенные сиденья второго и третьего ряда обеспечат "лучшее в своем классе" внутреннее пространство, как заявили в Hyundai.

Большой изогнутый дисплей объединяет 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и информационно-развлекательную систему. Значок 2.5T сзади подтверждает, что он получит 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 277 л.с. Гибридный вариант также будет доступен в Северной Америке.

Ожидается, что в Европе внедорожник будет предлагаться с 1,6-литровым гибридным двигателем T-GDi мощностью 226 л.