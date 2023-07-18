К сведению владельцев Rolls-Royce

Роскошный Rolls-Royce Spectre 2024 года сертифицирован в США с запасом хода всего 420 км, то есть он значительно уступает другим электромобилям, которые могут проезжать без подзарядки значительно больше, передает Day.Az со ссылкой на carbuzz.

Но Rolls-Royce заявляет, что среднестатистический владелец Rolls-Royce проезжает на своём автомобиле около 4800 км в год. И дело не в том, что они мало ездят, а в том, что в среднем у владельцев Rolls-Royce есть семь других автомобилей, которыми они пользуются параллельно.

Если разделить годовой пробег на запас хода, то мы получит 11,4 - столько раз придётся зарядить автомобиль за ход. Другими словами, среднестатистическому владельцу Spectre нужно будет заряжать автомобиль всего раз в месяц.

Spectre можно будет заряжать 11-киловаттной зарядкой дома. Для подзарядки АКБ емкостью 102 кВт•ч нужно потратить около 11 часов.