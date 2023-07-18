Hongqi представил свой самый доступный кроссовер

Люксовый бренд Hongqi представил на домашнем рынке свой самый доступный кроссовер - Hongqi HS3, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Базовая версия оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 169 л.с., работающим в паре с роботизированной трансмиссией. Варианты подороже - с 2,0-литровым мотором мощностью 251 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом". Разгон до 100 км/ч, соответственно, 9,9 и 6,9 с. Полный привод - только у топовой версии.

Габариты Hongqi HS3 составляют 4655 х 1900 х 1688 мм, колесная база - 2770 мм. Дизайн с крупной решеткой радиатора выполнен в стилистике бренда. А, например, такое разделенное исполнение фар довольно популярно в Китае.

В салоне - два экрана с диагональю 12,3 и 12,6 дюйма, панорамная крыша, кожаные сиденья, адаптивный климат-контроль и т.д. Все-таки бренд люксовый, и оснащение даже младшей модели должно соответствовать. Цены - от 20,3 до 27,3 тыс. долларов.