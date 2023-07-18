Представлен салон нового гибридного седана BYD Seal DM-i

BYD представила салон автомобиля BYD Seal DM-i, ранее известного как Chaser 07 или Destroyer 07. Напомним, что этот гибридный седан предлагает запас хода до 200 км на электричестве, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Центральный туннель довольно широн, он оснащен беспроводными зарядными площадками для телефонов, небольшим селектором передач (в BYD называет его "Сердце океана"), набором физических и сенсорных кнопок. Кроме того, центральный тоннель Seal DM-i получил потайное отделение с двумя подстаканниками.

Он получил огромный 15,6-дюймовый поворотный экран и проекционный дисплей. Панель приборов имеет диагональ 10,25 дюйма. Звуковая система Seal DM-i изготовлена компанией Dynaudio, постоянным поставщиком BYD.

На втором ряду BYD Seal DM-i производитель выделяетиз преимуществ длинные сиденья, много места и ровный пол. Сзади есть подлокотник, три подголовника и крепления ISOFIX. Кроме того, Seal DM-i имеет 31-цветную фоновую подсветку.

Chaser 07 - седан класса B+ с подключаемой гибридной системой. Базовая версия получила 1,5-литровый атмосферный мотор, а старшая версия - 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом. Он также оснащён интеллектуальной активной подвеской с электронным управлением Disus-C.

Что касается габаритов Chaser 07, то они составляют 4980 х 1890 х 1495 мм при колёсной базе 2900 мм. По дизайну он близок к электрическому седану BYD Seal. Автомобиль будет предлагаться по цене от 28 900 до 36 100 долларов.