Простой интерфейс и работа с разделенным экраном

Фастбэк-кроссовер Lynk & Co 08 появился в магазинах Meizu в Китае еще до официального запуска. Пока что он только выставлен для ознакомления посетителей, но скоро стартуют реальные продажи, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Основная причина появления его в магазинах Meizu в том, что Lynk & Co 08 оснащен бортовой системой FlymeAuto, которая поддерживает простой интерфейс и работу с разделенным экраном. Планируется, что магазины Meizu станут важной частью сети продаж Lynk & Co.

Geely приобрела Meizu в июле прошлого года, поскольку компания страдала из-за жесткой конкуренции с некоторыми гигантами отрасли, такими как Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo. Meizu оказалась под угрозой приостановки своего бизнеса. Но Geely помогла ей. Вместе с Meizu компания Geely разрабатывает автомобильную систему, которая может работать совместно с телефоном Meizu. Первым автомобилем, получившим эту систему, стал Lynk & Co 08.

В магазинах появилась подключаемая гибридная версия Lynk & Co 08. Стартовая цена Lynk & Co 08 составит около 33 450 долларов. Это намного меньше цены Denza N7 (от 41 600 до 52 400 долларов), который является одним из главных конкурентов.