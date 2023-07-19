Chevrolet представил новое поколение кроссовера Traverse

Американский автопроизводитель Chevrolet выпустил новое поколение модели Traverse. Об этом сообщает пресс-служба бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил узкую светодиодную оптику и секции противотуманных фар с уменьшенными "скобами". У решетки радиатора теперь нет толстой рамки, а горизонтальные ламели поменяли на сетку. Кроме того, изменились выштамповки на дверях. В салоне появилась 11-дюймовая приборная панель и 17,7-дюймовый экран мультимедийной системы. Также есть шесть USB-входов, отсек для беспроводной зарядки и точка доступа Wi-Fi.

Новый Chevrolet Traverse получил 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 315 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод - полный.

Помимо обычных модификаций, в США будет предлагаться "внедорожная" версия Z71, которой прежде не было. Она отличается системой полного привода с двумя бортовыми муфтами на задней оси, расширенной колеей, доработанной подвеской, 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами, дополнительным буксировочным крюком.

Продажи автомобиля в США начнутся в начале 2024 года.