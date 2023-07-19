Новое воплощение Rolls-Royce Phantom дебютирует в Грузии (R)

Новое воплощение Phantom, Phantom Серия II, дебютировало в Грузии, на эксклюзивном приеме для СМИ в Тбилиси.

Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на вершине мира роскоши. В соответствии с пожеланиями клиентов, Phantom Серия II включает в себя лишь незначительные визуальные и эстетические улучшения.

Фрэнк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии в Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: "Дебют новейшего Rolls-Royce подчеркивает важность Грузии для устойчивого развития нашего бизнеса в регионе. С новым выражением Phantom мы сохранили и тщательно защитили всё, что любят наши клиенты в этом превосходном и роскошном автомобиле; тонкие, но значимые улучшения отражают их меняющиеся вкусы и требования".

Например, тонкое геометрическое изменение решётки "Pantheon" делает почетный значок "RR" и фигурку "Spirit of Ecstasy" более заметными, если смотреть спереди. Сама решетка теперь освещена, а фары украшены замысловатыми звездными огнями, вырезанными лазером, что еще больше подчёркивает присутствие Phantom в ночное время. Профиль дополнительно усилен комплектом новых колёс. Доступно трехмерное фрезерованное колесо из нержавеющей стали с треугольными гранями. В качестве альтернативы Phantom может быть украшен поистине элегантным колесом, напоминающим о романтике автомобилей Rolls-Royce 1920-х годов.

Роскошный интерьер Phantom почти не изменился: рулевое колесо стало немного толще, что обеспечивает более тесную связь между владельцем и водителем.

Phantom и Phantom Extended имеют свои собственные характеры. В настоящее время Phantom предпочитает постоянно растущее число клиентов, желающих самостоятельно сесть за руль. Для тех, кто предпочитает управлять дорогой с заднего сиденья, Phantom Extended предлагает непревзойденный супер-роскошный опыт владенияния автомобилем с водителем.

Каждый Phantom служит "чистым холстом" для персонализации "Bespoke", истинным отражением индивидуального стиля и характера клиентов.

Мероприятие было организованно Rolls-Royce Motor Cars Baku, единственным дилерским центром Rolls-Royce на Кавказе. Нурлан Панахлы, бренд-менеджер в Баку, подчеркнул: "Являясь высшим продуктом марки, Phantom привлекает элитный пласт клиентов Rolls-Royce. Устоявшиеся и успешные в своей области, а иногда и на виду у публики, это решительные и требовательные люди. Phantom всегда был таким, каким хочет его видеть клиент; не только "лучшая машина в мире", но и лучшая машина для них".

Rolls-Royce Motor Cars Baku:

Адрес: улица Абдулкарима Ализаде 5, Баку

www.rolls-roycemotorcars.az

Instagram: @rollsroycecarsbaku