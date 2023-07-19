Представлен Ford Mustang Dark Horse H850 2024

Техасский производитель гиперкаров Hennessey Performance, также специализирующийся на тюнинге спортивных машин, представил "заряженную" версию спорткара Ford Mustang Dark Horse 2024 модельного года. В рамках модернизации и без того мощный спорткар стал еще мощнее, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Инженеры Hennessey переработали силовую установку и внесли ряд изменений в самую мощную версию Ford Mustang седьмого поколения. Оригинальный Ford Mustang Dark Horse S650 оснащен 5,0-литровым двигателем V8 Coyote Gen-4, который выдает 500 л.с.

Специалисты Hennessey оснастили силовую установку суперкара высокопроизводительным нагнетателем, другой системой впуска воздуха, модернизированными топливными форсунками и новым топливным насосом, что вкупе с откалиброванным программным обеспечением позволило увеличить мощность до 850 л.с., то есть примерно на 70% по сравнению с оригинальным мотором.

В дополнение к более мощной силовой установке Ford Mustang Dark Horse S650 с доработками от Hennessey также получил стильный передний сплиттер, боковые юбки и задний спойлер из углеволокна. Довершили образ кованые диски из алюминиевого сплава, а подголовники сидений и боковые панели в салоне украшены значками и надписями Hennessey.

"Наши модели Mustang неизменно пользуются популярностью у клиентов на протяжении многих лет, и усовершенствованная платформа Ford S650 оказалась наиболее функциональной. Без сомнения, наша модель Dark Horse мощностью 850 лошадиных сил с наддувом станет одним из самых захватывающих и мощных маслкаров на дороге - она обязательно привлечет внимание своим характерным воплем и звуком выхлопа", - заявил основатель и генеральный директор Hennessey Performance Джон Хеннесси.

Производство нового Ford Mustang Dark Horse H850 от Hennesey начнется в четвертом квартале 2023 года. Стоимость модернизированного суперкара не уточняется. Известно лишь, что на каждый автомобиль будет действовать полная гарантия Hennessey сроком 3 года или 36 000 миль (57 936 км) в зависимости от того, что наступит раньше.