Премиум-минивэн Wey Alpine показали изнутри и снаружи

В Сети появились изображения премиум-минивэна Wey Alpine от Great Wall. Раньше авто демонстрировали, но только снаружи, теперь же появилась возможность заглянуть в салон, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

А тут (в салоне) - раздельные кресла второго ряда с десятиточечным массажером, вентиляцией и обогревом. Для ног пассажиров второго ряда масса места: между спинками передних кресел и этими сиденьями - 1,2 метра! Пространства для ног пассажиров третьего ряда поменьше, но в целом все равно не мало - 96,2 см. Сиденья минивэна могут быть сложены соотношением 4 к 6, а максимальный объём багажного отделения достигает 1725 литров. А еще тут есть автономный холодильник объёмом 12,5 литра.

Габариты Wey Alpine составляют 5045 х 1960 х 1900 мм, размер колёсной базы - 3085 мм. Минивэн является подключаемым гибридом: тут бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с., электромотор и тяговая батарея емкостью 38 кВт·ч. На чистом электричестве он способен проехать до 200 км.