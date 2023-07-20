В сеть попали новые шпионские снимки Toyota Century

В сеть попали новые шпионские фотографии готовящегося к выпуску флагманского внедорожника Toyota Century, который вывели на дорогу для тестирования. Изначально снимки были были замечены испанским и японским тематическими ресурсами Cochespias.net и Moby, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В июне Toyota впервые показала силуэт Toyota Century во время презентации, но никаких подробностей на нём разглядеть нельзя. Фото автомобиля в "камуфляже" разного качества, но позволяют увидеть машину с разных сторон, в том числе и оценить габариты. Как ожидается, Toyota Century станет ответом японцев на Rolls-Royce Cullinan.

По новым сообщениям от сетевых информаторов, официальная презентация Toyota Century состоится в декабре, а не осенью, как сообщалось ранее. Старт продаж - в начале 2024 года. По предварительным данным, внедорожник имеет 5,2 м в длину и 1950 мм в ширину, будет предлагаться с 3,5-литровым гибридным силовым агрегатом V6 и полным приводом.