Автопилот Tesla появится у других производителей

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что автопроизводитель обсуждает с крупными OEM-производителями возможность использования своего автопилота, передает Day.Az со ссылкой на techchrunch.

Tesla Full Self-Driving - это усовершенствованная система помощи водителю (ADAS), которая может автоматизировать задачи вождения на шоссе и городских улицах. Если другие автопроизводители будут использовать технологию FSD, им придется использовать как программное, так и аппаратное обеспечение Tesla.

Илон Маск также сказал, что Tesla разрешит перенос программного обеспечения FSD на новые автомобили, но только в третьем квартале. В настоящее время владельцы Tesla, потратившие 15 000 долларов на FSD, привязаны к своей существующей машине и не могут перейти на новую модель без потери доступа к программному обеспечению.

Tesla заявила, что сегодня около 400 000 автомобилей Tesla оснащены FSD. Цель автопроизводителя в увеличении количества беспилотных автомобилей.

Автомобили Tesla проехали уже почти 500 млн км на автопилоте, но Маск сказал, что это число "очень скоро покажется чрезвычайно маленьким".