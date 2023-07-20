Началось массовое производство BYD Seal DM-i PHEV

Первые серийные BYD Seal DM-i PHEV сошли с конвейера нового завода BYD в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Завод был введен в эксплуатацию в апреле 2023 года с плановой мощностью 400 000 автомобилей в год. На строительство этого завода у BYD ушло 17 месяцев. В настоящее время она находится на первом этапе. После третьего этапа его производственная мощность достигнет 1 млн единиц. В настоящее время BYD собирает здесь три модели: BYD Song Plus, BYD Song Pro и BYD Seal DM-i, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

По официальной информации, завод в Чжэнчжоу производит 700-800 машин в день или примерно 30 единиц в час. Более того, BYD вскоре увеличит объемы производства, поскольку планирует нанять еще 5450 человек.

BYD Seal DM-i PHEV скоро появится на китайском рынке. Запас хода на электротяге этого гибрида достигает 200 км. Что касается силовой установки, то она представлена 1,5-литровым двигателем ДВС и электродвигателем.

Первый серийный BYD Seal DM-i окрашен в пурпурный цвет. Ранее автомобиль с таким же оттенком кузова дебютировал на автосалоне в Шанхае 2023 (под названием Chaser 07). Позже он был показан на официальных фотографиях в таком цвете.

Габариты составляют 4980 х 1890 х 1495 мм при колёсной базе 2900 мм. По дизайну он близок к электрическому седану BYD Seal. Автомобиль будет предлагаться по цене от 28 900 до 36 100 долларов.

Он получил огромный 15,6-дюймовый поворотный экран и проекционный дисплей. Панель приборов имеет диагональ 10,25 дюйма. Звуковая система Seal DM-i изготовлена компанией Dynaudio, постоянным поставщиком BYD. На втором ряду BYD Seal DM-i производитель выделяет из преимуществ длинные сиденья, много места и ровный пол. Сзади есть подлокотник, три подголовника и крепления ISOFIX. Кроме того, Seal DM-i имеет 31-цветную фоновую подсветку.