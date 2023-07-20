Новый Tank 300 заметили на дорогах

Несколько дней назад грядущий Tank 300 PHEV был замечен на дорогах общего пользования, что указывает на его скорый выпуск. Ранее Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) подтвердило эту информацию.

Новый автомобиль будет иметь городскую и внедорожную версии. Разница будет выражаться в таких деталях, как затемненная передняя решетка, дверные ручки, колесные арки, багажная полка и наружные зеркала заднего вида. У городской версии отсутствует заднее запасное колесо. Tank 300 будет оснащаться новыми дисками из алюминиевого сплава.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4760 х 1930 х 1903 мм при колесной базе 2750 мм. Tank 300 PHEV будет оснащен подключаемой гибридной системой, состоящей из бензинового турбированного двигателя объёмом 2,0 л и электродвигателя, соединенных с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель двигателя 2.0T - E20NA, такая же, как у Tank 500 Hi4-T, с заявленной максимальной мощностью 251 л.с. Ранее выпущенный бензиновый Tank 300 оснащен 227-сильным мотором. Кроме того, автомобиль будет оснащен литиевым аккумулятором емкостью 37,11 кВт•ч, что обеспечит автомобилю запас хода 105 км на чистом электротяге и расход топлива 9,5 л/100 км.

Бензиновая версия в Китае стоит от 27 500 до 32 200 долларов. Цена гибрида будет выше.