Назван самый продаваемый автомобиль в Европе

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе по продажам за первые шесть месяцев 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Это первый случай, когда аккумуляторный электромобиль возглавил чарт продаж за полугодие. Model Y опередила другие чрезвычайно популярные модели, такие как Dacia Sandero, Vauxhall Corsa и Volkswagen T - Roc.

Согласно статистике Dataforce, полученной Automotive News Europe, в июне в Европейском союзе, а также в Великобритании и странах ETFA было зарегистрировано 29 764 единиц Tesla Model Y. Это увеличение на 104% в годовом исчислении. За полгода продажи составили 125 144 единиц, что на 211,7% больше, чем годом ранее.

Продажи Dacia Sandero составили 118 883 машины. На третьем месте оказался субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc с результатом 107 249 машин.

102 082 экземпляра Opel Corsa позволили модели четвёртое место, на пятой позиции с небольшим отрывом оказался Peugeot 208 Его результат составил 101 151 экземпляр.

В топ-10 попали Renault Clio, Toyota Yaris Cross, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf и Dacia Duster.