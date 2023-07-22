Японский автопроизводитель Toyota отзывает автомобили по всему миру. Под сервисную кампанию попали более сотни тысяч автомобилей, причем не только Toyota, но и Lexus. Все дефектные модели были выпущены в текущем, 2023 году, проблема у них также одинаковая. В компании не уточняют детали, но официально сообщили, что неисправность обнаружили в жгуте проводки между рулевым колесом и водительской подушкой безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По предварительной информации, изначально поставщик поставил Toyota бракованные детали из-за дефекта на производстве. В итоге японскому автопроизводителю пришли плохо сваренные кабели.

Эксперты Toyota провели собственные тесты и выяснили, что из-за дефекта шов может разойтись во время эксплуатации и водительская подушка безопасности будет отключена. В итоге было принято решение отозвать 110 047 автомобилей Toyota Corolla, Corolla Cross, Highlander и Tacoma, а также Lexus RX и NX.

В середине июля на принудительный ремонт отправили 1,5 миллиона автомобилей другого японского автопроизводителя - компании Nissan. Под отзыв попали несколько моделей, у всех обнаружили проблемы с проводкой.