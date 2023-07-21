В Китае представили новую версию внедорожника Tank 300

Рамный внедорожник Tank 300, представленный на российском рынке, получит в Китае гибридную силовую установку. Об этом сообщает carnewschina.com со ссылкой на Минпром КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гибридный Tank 300 оснастят силовой установкой, которая состоит из бензинового турбомотора объемом 2,0 литра и электродвигателя. Мощность мотора составит 251 л.с., что на 24 л.с. больше, чем у обычной бензиновой модификации.

Литиевый аккумулятор емкостью 37,11 кВтч позволит внедорожнику проезжать до 105 км на электротяге. Трансмиссия - девятиступенчатый "автомат". Внешне новинка будет отличаться дизайном ряда элементов экстерьера, а также получит шильдик PHEV.