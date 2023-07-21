Exeed TXL 2024 вот-вот поступит в продажу в Китае. Старт продаж запланирован на 24 июля, но уже сообщается, что автомобиль станет дешевле нынешнего TXL: цена составит 139,9 тыс. юаней против 147,9 тыс. юаней сейчас. Данные о ценах слили дилеры, которые уже получили "живые" автомобили, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Exeed TXL 2024 получит два варианта агрегатов. В базе будет 1,6-литровый мотор мощностью 201 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым "роботом", а в топовой версии будет 2,0-литровый 261-сильный ДВС и 8-ступенчатый "автомат" собственной разработки. Во втором случае будет и полный привод с муфтой BorgWarner.

Exeed TXL 2024 внешне практически не отличается от модели нынешнего поколения, то же касается и габаритов - они составляют 4780 х 1885 х 1730 мм при длине колесной базы 2800 мм. Зато у внедорожника совершенно новый интерьер - как у новейшего Exeed RX: заимствована панель экранов (их два, каждый размером 12,3 дюйма по диагонали), высокий центральный тоннель и двухспицевое рулевое колесо.