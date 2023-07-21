Lexus выводит следующую новинку на рынок

Lexus выводит новинки на рынок одну за другой. Так, в мае дебютировал LBX, в июне вышли новые Lexus TX и Lexus GX, а уже в скором времени может выйти и Lexus TZ, передает Day.Az со ссылкой на Notebookcheck.

Изображений нового кроссовера нет, и сама Lexus о нем пока ничего не рассказывала, но обозначения автомобиля засветились в базе Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Их (обозначений) два: TZ450e и TZ550e.

Очевидно, буква Z указывает на то, что это будет электромобиль (подобно электромобилям линейки bZ), а в целом он по габаритам и оснащению повторит Lexus TX. Иными словами, Lexus TZ окажется электрической версии новейшего Lexus TX (так же, как RZ 450e стал электрической версией кроссовера RX): это будет просторный автомобиль формата Toyota Grand Highlander с тремя рядами сидений.