Компания BMW уберет литеру i из названия бензиновых моделей. Более чем полувековая история обозначения инжекторных машин прервётся в 2024 году, утверждает инсайдер с профильного форума Bimmer Post. По неофициальным данным, BMW намерена реформировать актуальную систему индексов. Бензиновые "единички" четвёртого поколения (F70) начнут именоваться 116, 118, 120, 128 xDrive и M135 xDrive, тогда как у дизельных версий 118d и 120d маркер топлива останется, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Инсайдер утверждает, что после BMW 1-Series будет переименовано семейство X3. Кроссовер в кузове G45 будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками, а модификации станут называться X3 20, X3 20 xDrive, X3 20d xDrive, X3 30 xDrive, X3 30e xDrive, X3 40d xDrive и X3 M50 xDrive.

Логика в том, чтобы бензиновые модели с литерой i не были созвучны с электромобилями i3, i4, i5, iX и так далее. Реформа позволит именовать "батарейные" версии i420, i430 и i450 - соответствующие названия уже запатентованы. В марте австралийские журналисты сообщили о грядущей глобальной трансформации индексов BMW, и теперь инсайд получил неожиданное подтверждение.

Актуальная система индексов BMW создана в начале 1970-х годов, и основные принципы номенклатуры не менялись. Впрочем, в начале ХХ века распалась связь между индексом и рабочим объёмом двигателя, а совсем недавно литера "e", которой изначально обозначались обычные гибриды, стала прерогативой гибридов заряжаемых.