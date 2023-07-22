Tesla инвестирует $1 млрд в 2024 году для развития автопилота

Производитель электромобилей Tesla вложит более $1 млрд в разработку суперкомпьютера Dojo, который будет использоваться для совершенствования системы автопилота, установленного на транспортных средствах компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы потратим более $1 млрд на [развитие] Dojo в течение следующего года", - приводит агентство Bloomberg слова генерального директора компании Илона Маска. Суперкомпьютер предназначен для обработки "огромного количества" данных, поступающих с различных записывающих устройств на электрокарах компании, с целью "обучения системы автономного вождения". Всего камеры автомобилей Tesla засняли около "300 млн миль" пути (482,8 млн км), уточнил бизнесмен.

Как отмечает агентство, цифровая инфраструктура автопилота Tesla включает в себя "базы данных, нейросеть [для их анализа], а также аппаратное и программное обеспечение".