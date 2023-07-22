Новый Porsche Macan попал в объектив камеры без камуфляжа

В США в Калифорнии на шоссе 101 между Ньюбери Парком и Камарильо засняли совершенно новый Porsche Macan - электрический. Впервые авто попало в объектив камеры без камуфляжа, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Из особенностей дизайна - новая задняя часть с активным спойлером и передняя часть с фарами, будто заимствованными у нового Porsche Cayenne. Вообще так как речь идет о новой версии - электрической - то будет очень много нового.

Согласно предварительным данным, Porsche Macan EV станет первой моделью бренда, построенной н новой 800-вольтовой платформе, которая будет использоваться в будущих моделях Audi. Porsche уже официально сообщила, что мощность топовой версии Macan EV (она может получить название Turbo) составит 603 л.с.