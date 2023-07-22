Пластиковые педали Tesla ломаются

Владелец Tesla Model 3 Long Range 2021 года выпуска опубликовал фотографию, на которой показана сломанная педаль акселератора, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Я не думаю, что нажимал на неё настолько сильно...", - прокомментировал фотографию владелец автомобиля, который обратился к другим автолюбителям с вопросом, сталкивались ли они с подобным.

Педаль акселератора на электромобилях Tesla сделана не из метала, а из какого пластика. И это не единственный случай поломки педали Tesla. С 2017 года несколько владельцев Model S делились фотографиями своих сломанных пластиковых педалей на форумах и в социальных сетях.

Tesla ремонтирует свои электромобили в специализированных сервисных центрах, поэтому доступных данных о том, как часто возникает этот дефект, в Сети нет.

Справедливости ради следует отметить, что Tesla - не единственная компания, использующая пластик для педалей..