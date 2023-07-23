«Китайский Гелендваген» показали целиком

Компания BYD продолжает показывать свой первый флагманский внедорожник под брендом Fang Cheng Bao, который получил название Leopard 5, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На новых изображениях новинку впервые демонстрируют без камуфляжа целиком. Видно, что производитель отказался от скрытых дверных ручек. Автомобиль получил пластиковый обвес по периметру и вокруг колесных арок и распашную пятую дверь. В профиль он напоминает Land Rover Defender. Хотя производитель заявляет, что внедорожник Leopard 5 будет конкурировать с Mercedes-Benz G-класса в Китае.

Длина Fang Cheng Bao Leopard 5 достигает 5 метров при колёсной базе 2,8 метра. Это будет полноприводный гибридный внедорожник мощностью 680 л.с. с запасом хода 1200 км (CLTC). Он будет оснащён адаптивной подвеской DiSus-P. Leopard 5 построен на гибридной платформе DM-o, он сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды.

Внутри Fang Cheng Bao Leopard 5 получит огромный парящий экран для водителя, ещё один экран для переднего пассажира и набор физических кнопок на центральном тоннеле. Этот автомобиль также оснащён проекционным дисплеем.

Fang Cheng Bao Leopard 5 официально представят в августе.