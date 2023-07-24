Tesla ввела большие скидки на Model 3

Tesla ввела большие скидки на свои популярные электромобили Model 3 и Model Y в США. Так, цена Model 3 (естественно, в базовой версии) опустилась до 37 940 долларов. С учетом федеральной субсидии в размере 7500 долларов стоимость снижается практически до 30 тыс. долларов - это самая низкая стоимость Model 3 за все время, передает Day.Az со ссылкой на Insideevs.

Правда, именно за 30,44 тыс. долларов купить автомобиль не получится - налоги и цена доставки авто до дилерского центра поднимают итоговую стоимость до 32 080 долларов. Но это все равно очень низкая цена.

Если скидка на Model 3 даже превышает 5 тыс. долларов (на разные версии - разные скидки), то Model Y подешевел не так сильно - тут размер скидки достигает 2770 долларов.

Судя по всему, существенные скидки на Model 3 должны помочь разгрузить склады в преддверии выпуска новой Model 3 - она дебютирует уже осенью.