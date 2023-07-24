Volvo планирует выпустить электрический универсал

Шведская компания Volvo собирается выпустить редкий электрический универсал. К 2025 году половина всех новых моделей Volvo будет выпускаться с электрической силовой установкой, а с 2030 года шведский автопроизводитель намерен делать исключительно электромобили. Ожидается, что основная ставка будет сделана на кроссоверы различных классов и седан, но от традиционных для бренда универсалов Volvo отказываться не намерена. В настоящее время единственным серийным электроуниверсалом является MG5, но в перспективе должны появиться электрические Audi A6 Avant и Volkswagen ID.7, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Глава Volvo Джим Роуэн в интервью изданию Auto Express подтвердил, что компания рассматривает возможность создания электрического универсала на замену Volvo V60 и его "внедорожной" версии Cross Country.

"Можем ли мы сделать действительно красивый и технологичный универсал? Да, конечно можем. Вопрос в том, действительно ли ли мы должны это делать - достаточно ли перспективная такая модель, потому что спрос на универсалы и седаны в Европе упал", - подчеркнул топ-менеджер.

"Это мы должны принимать во внимание, поскольку мы собираемся выпускать новый электромобиль каждый год в течение следующих пяти лет. Будет ли электрический универсал одним из них? Следите за новостями", - сказал Роуэн.