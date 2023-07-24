Салон Haval H5 может вместить до 27 чемоданов
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Новая версия Haval H5 от Great Wall Motors начинают поступать в дилерские центры по всему Китаю. Ожидается, что новый автомобиль будет выпущен в августе и доступен в четырех цветах кузова: белом, черном, сером и фиолетовом, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Новый Haval H5 построен на платформе пикапа Great Wall Motors. Передняя часть получила большую решетку радиатора, украшенную двумя толстыми хромированными полосами, а также ребра на капоте.

Это самый большой внедорожник Great Wall Motors, размеры Haval H5 составляют 5190 х 1905 х 1835 мм, а колесная база равна 3140 мм. Глубина преодоления брода достигает 600 мм.

Самый большой внедорожник Great Wall Motors: багажник Haval H5 можно превратить в 2-метровую кровать

И приборная панель, и 12,3-дюймовый центральный экран выполнены в плавающем стиле. Рулевое колесо круглое. Под центральным экраном управления находятся дефлекторы для кондиционирования воздуха, которым можно управлять с помощью физических кнопок.

В салоне используется 5-местная компоновка, сиденья обтянуты коричневой кожей и прошиты. Задние сиденья можно регулировать под углами 27°/31°. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника может достигать 2116 литров. Кроме того, Haval H5 имеет 37 мест для хранения по всему автомобилю.

Самый большой внедорожник Great Wall Motors: багажник Haval H5 можно превратить в 2-метровую кровать

Когда задние сиденья сложены, пространство может быть преобразовано в 2-метровую кровать, подходящую для отдыха на свежем воздухе. Great Wall Motors также заявила, что салон может вместить до 27 чемоданов.

Самый большой внедорожник Great Wall Motors: багажник Haval H5 можно превратить в 2-метровую кровать

Самый большой внедорожник Great Wall Motors: багажник Haval H5 можно превратить в 2-метровую кровать

Haval H5 стандартно поставляется с системой полного привода BorgWarner. Силовой агрегат комплектуется бензиновым двигателем GW4C20B 2.0T или дизельным двигателем GW4D20M 2.0T в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый двигатель предлагается мощностью 197 или 224 л.с., а дизельный двигатель предлагается только мощностью 165 л.с.