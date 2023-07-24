Салон Haval H5 может вместить до 27 чемоданов

Новая версия Haval H5 от Great Wall Motors начинают поступать в дилерские центры по всему Китаю. Ожидается, что новый автомобиль будет выпущен в августе и доступен в четырех цветах кузова: белом, черном, сером и фиолетовом, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Новый Haval H5 построен на платформе пикапа Great Wall Motors. Передняя часть получила большую решетку радиатора, украшенную двумя толстыми хромированными полосами, а также ребра на капоте.

Это самый большой внедорожник Great Wall Motors, размеры Haval H5 составляют 5190 х 1905 х 1835 мм, а колесная база равна 3140 мм. Глубина преодоления брода достигает 600 мм.

И приборная панель, и 12,3-дюймовый центральный экран выполнены в плавающем стиле. Рулевое колесо круглое. Под центральным экраном управления находятся дефлекторы для кондиционирования воздуха, которым можно управлять с помощью физических кнопок.

В салоне используется 5-местная компоновка, сиденья обтянуты коричневой кожей и прошиты. Задние сиденья можно регулировать под углами 27°/31°. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника может достигать 2116 литров. Кроме того, Haval H5 имеет 37 мест для хранения по всему автомобилю.

Когда задние сиденья сложены, пространство может быть преобразовано в 2-метровую кровать, подходящую для отдыха на свежем воздухе. Great Wall Motors также заявила, что салон может вместить до 27 чемоданов.

Haval H5 стандартно поставляется с системой полного привода BorgWarner. Силовой агрегат комплектуется бензиновым двигателем GW4C20B 2.0T или дизельным двигателем GW4D20M 2.0T в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый двигатель предлагается мощностью 197 или 224 л.с., а дизельный двигатель предлагается только мощностью 165 л.с.