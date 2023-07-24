Chery показала новый кроссовер Jetour X70 Pro

Chery объявила, что ее новый кроссовер X70 Pro под брендом Jetour будет выпущен 28 июля. Новый автомобиль представляет собой еще один фейслифтинг серии X70, аналогичный Chery Tiggo 8 Pro, с небольшими изменениями экстерьера и интерьера, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Цена Jetour X70 Pro пока не сообщается, но модель Jetour X70 Plus стоит в Китае от 12 500 до 22 500 долларов. X70 Pro в основном ориентирован на молодых потребителей.

Характерной особенностью является большая решетка радиатора с матричным рисунком. Красная отделка, высокие стоп-сигналы и четыре выхлопных патрубка подчеркивают спортивный характер автомобиля. При этом фары остались без изменений.

Jetour X70 Pro получил кузов с габаритами 4749 х 1900 х 1720 мм и колесной базой 2745 мм. Салон оснащен 10,25-дюймовым двойным экраном и трехспицевым рулевым колесом с плоским дном. Есть управление распознаванием голоса, запуск без ключа и обновление по воздуху.

Jetour X70 Pro предлагает 5- или 7-местную компоновку. Сиденья второго ряда можно отрегулировать в диапазоне 25-41 градус.

Автомобиль т будет оснащен двигателем 1,5T мощностью 146 л.с. или 1,6T мощностью 190 кВт в сочетании с 6-ступенчатой и 7-ступенчатой коробкой DCT соответственно.