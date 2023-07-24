Названа дата выхода и цена электрического седана Chery Exeed Sterra ES

Недавно чисто электрический седан Exeed от бренда Chery под названием Sterra ES был замечен на публике в Китае. Sterra ES - первый полностью электрический седан Exeed. Ожидается, что новый автомобиль поступит в продажу 30 ноября по ориентировочной цене от 27 800 до 41 700 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Он построен на базе полностью электрической платформы E0X с полностью алюминиевой конструкции шасси. Габариты Sterra ES составляют 4945/1978/1480 мм, а колесная база - 3000 мм. Автомобиль будет предлагать два варианта трансмиссии: привод на два колеса с одним двигателем и привод на четыре колеса с двумя двигателями. Он будет оснащен батареями CATL и поддерживать 800-вольтовую зарядку. По словам автопроизводителя, запас хода может достигать 700 км, а за 5 минут можно увеличить запас хода на 150 км.

Его передняя часть имеет закрытую решетку, что подтверждает его электрическую сущность. Над лобовым стеклом расположен лазерный дальномер, который помогает в работе системы автопилота. Спойлер в задней части автоматически поднимается на высокой скорости. Автомобиль оснащен популярными выдвижными дверными ручками.

Салон оснащен небольшой ЖК-панелью приборов, 15,6-дюймовым плавающим центральным экраном управления, проекционным дисплеем и многофункциональным рулевым колесом с плоским дном. Автомобиль оснащен платформой Qualcomm Snapdragon 8295, и работает под управлением операционной системы Harmony OS от Huawei. Chery также утверждает, что в автомобиле имеется более 30 мест для хранения вещей.

После запуска Sterra ES будет напрямую конкурировать с BYD Han EV, Leapmotor C01 и Neta S.