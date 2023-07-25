Владельцы Rolls-Royce смогут заряжать новый Spectre раз в месяц. Портал CarBuzz учёл годовой пробег среднестатистического Rolls-Royce (3000 миль или около 4800 километров), сопоставил его с заявленным запасом хода "батарейного" купе (260 миль или 418 километров) и пришёл к любопытному выводу. Менеджер проекта Spectre не опроверг расчёты издания и заявил: покупателям электрокара предоставят консьерж-сервис для установки зарядного устройства.

У среднестатистического владельца Rolls-Royce есть семь других автомобилей, так что зарядка электромобиля не застанет врасплох. Однако британская марка позаботилась о доступности зарядки: от домашней розетки аккумулятор ёмкостью 102 киловатт-часа можно зарядить менее чем за 11 часов, а при необходимости дома можно установить 50-киловаттный "суперчарджер".

Ставка на частную зарядку позволит владельцу Rolls-Royce никогда не заправляться/заряжаться вместе с другими автомобилями. На быстрой общественной зарядке пополнить запас энергии от 10 до 80 процентов можно всего за 34 минуты. Менеджер проекта Spectre дал понять, что после начала поставок первого электрокара Rolls-Royce будет объявлен партнёр, который готов предложить бесплатную зарядку.

Перед началом серийного производства тестовые Rolls-Royce Spectre намотали дистанцию, эквивалентную 2,5 миллиона километров. Босс британской марки уже пригрозил клиентам, что перепродажа электромобиля с целью получения прибыли приведёт к пожизненному бану.